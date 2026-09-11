Путин: Структурные изменения сделали экономику России сильнее и устойчивее

Структурные изменения в российской экономике сделали её более сильной, устойчивой и мобильной. Об этом заявил Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

«В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали её более сильной, устойчивой и мобильной», — сказал президент.

По словам Путина, перестройка затронула ключевые сектора и механизмы развития. Российские власти в последние годы делают ставку на импортозамещение, новые логистические маршруты, расширение сотрудничества со странами Азии и развитие собственной промышленной базы.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин сравнил экономические показатели БРИКС и G7. Президент отметил, что на страны БРИКС уже приходится около 40% мирового ВВП, тогда как доля «Большой семёрки» составляет примерно 29%. По словам Путина, этот разрыв показывает, как меняется баланс сил в мировой экономике и растёт роль объединения.