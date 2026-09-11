40% мирового ВВП против 29%: Путин указал на успех БРИКС и промахи G7

11 стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия и Саудовская Аравия) обеспечили почти половину прироста мировой экономики за последние пять лет, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме объединения в Нью-Дели.

По словам российского лидера, вклад стран БРИКС в рост мировой экономики оказался значительно выше, чем у государств «Большой семёрки».

«Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения. А «семёрка» дала только 18%», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что экономический вес объединения продолжает расти на фоне изменения структуры мировой экономики. Он также отметил, что за последние пять лет на страны БРИКС пришлось более 40% мирового ВВП. Для сравнения, вклад G7, по словам президента России, составил 29%.

«За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад «Большой семёрки» составил всего 29%», — сказал Путин.