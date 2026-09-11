Путин: Инициаторы санкций сами столкнулись с промышленным спадом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Страны, выступившие инициаторами санкционного давления, сами столкнулись с серьёзными экономическими проблемами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
«В странах — инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую [инновационную] политику», — отметил глава государства.
Выступление прошло накануне основной программы саммита БРИКС. Форум стал площадкой для обсуждения торговли, инвестиций, транспорта и новых финансовых механизмов объединения.
Ещё до начала мероприятия в Кремле сообщили, что Владимир Путин представит на Деловом форуме БРИКС инициативы по развитию торговли, инвестиций и транспортных связей. В российскую делегацию вошли около 300 представителей ведомств, банков и крупных компаний.
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