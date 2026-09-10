Ушаков: Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии и представит инициативы по развитию сотрудничества между странами объединения. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Деловой форум пройдёт во второй половине дня и завершится пленарным заседанием с участием лидеров стран БРИКС. В программе также предусмотрены тематические сессии, посвящённые цифровой экономике и инновациям.

«Он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения», — рассказал Ушаков о предстоящем выступлении Путина.

Деловой форум ежегодно проводится по линии Делового совета БРИКС и является одной из основных площадок для взаимодействия предпринимателей стран объединения. Традиционно он открывается за день до начала саммита.

Российская делегация на форуме составит около 300 человек. В неё войдут представители профильных министерств, деловых объединений, банков и крупнейших компаний, в том числе «Росатома», «Ростеха», РЖД и «Трансмашхолдинга».

XVIII саммит БРИКС пройдёт 12–13 сентября в Нью-Дели и станет главным событием четвёртого председательства Индии в объединении. Встреча состоится в год 20-летия БРИКС. Основными темами станут развитие торговли и инвестиций, расчёты в национальных валютах, энергетическая и продовольственная безопасность, устойчивость цепочек поставок, цифровые технологии и реформирование международных институтов. Лидеры также обсудят актуальные международные конфликты. Ожидается, что по итогам встречи будет принята Нью-Делийская декларация.

В саммите примут участие лидеры стран расширенного БРИКС, в том числе Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Для Си Цзиньпина поездка станет первым визитом в Индию за семь лет. На полях саммита Путин планирует провести ряд двусторонних встреч, включая переговоры с Моди. Президент России вылетит в Индию вечером в четверг.