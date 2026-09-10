Многие страны БРИКС сталкиваются с давлением и незаконными ограничениями со стороны третьих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии саммита организации в Индии.

По его словам, на этом фоне участники объединения ищут новые механизмы взаиморасчётов при торговле и экономическом сотрудничестве.

«В БРИКС многие страны сталкиваются с давлением, с незаконными ограничениями, которые вводятся третьими странами, и, естественно, эти страны ищут варианты обеспечения взаиморасчётов между собой», — сказал Песков.

Среди возможных инструментов он назвал создание совместных инвестиционных платформ и другие финансовые механизмы. Эти вопросы, по словам представителя Кремля, войдут в повестку предстоящего саммита БРИКС.

Ранее Life.ru рассказывал, что уже 90% расчётов России со странами БРИКС проходят в национальных валютах. Песков подчёркивал, что практически весь объём транзакций с партнёрами осуществляется без использования валют третьих стран. В Кремле считают развитие таких механизмов одним из важных направлений экономического взаимодействия внутри БРИКС. Напомним, саммит организации пройдёт 12-13 сентября в Индии.