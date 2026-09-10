Песков: Россия продолжит уничтожать суда с оружием для ВСУ

Россия продолжит наносить удары по судам в Чёрном море, которые используются для перевозки вооружений, боеприпасов и других грузов в интересах ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили склад БПЛА, два сухогруза, буксир и объекты терминала, использовавшиеся в интересах ВСУ. По данным Минобороны, удары пришлись по объектам в Николаеве и порту Черноморск, а также по судам на переходе в Одессу. Российская сторона заявила, что поражённые объекты использовались для доставки и хранения военных грузов.