Ночью Армия России продолжила удары по портам и судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов беспилотниками поражён склад дронов в Николаеве. В порту «Черноморск» Одесской области были атакованы объекты терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами.

На переходе в порт «Одесса» поражены два сухогруза, доставлявших грузы ВСУ, и буксир.

Ранее российские военные поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах ВСУ. Для атаки применили беспилотники-камикадзе «Герань-4 сикер». Удары наносились по железнодорожной технике сразу в нескольких регионах Украины. Локомотивы находились в районах населённых пунктов Доброе Николаевской области, Варваровка и Доброполье Днепропетровской области. Ещё две точки располагались у Самойловки в Харьковской области и Лекарского в Сумской.