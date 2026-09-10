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Специальная военная операция

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Опубликовано 10 сентября, 05:00

ВС РФ поразили склад БПЛА, два сухогруза, буксир ВСУ, а также объекты терминала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Ночью Армия России продолжила удары по портам и судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов беспилотниками поражён склад дронов в Николаеве. В порту «Черноморск» Одесской области были атакованы объекты терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами.

На переходе в порт «Одесса» поражены два сухогруза, доставлявших грузы ВСУ, и буксир.

Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины
Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины

Ранее российские военные поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах ВСУ. Для атаки применили беспилотники-камикадзе «Герань-4 сикер». Удары наносились по железнодорожной технике сразу в нескольких регионах Украины. Локомотивы находились в районах населённых пунктов Доброе Николаевской области, Варваровка и Доброполье Днепропетровской области. Ещё две точки располагались у Самойловки в Харьковской области и Лекарского в Сумской.

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Алена Пенчугина
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