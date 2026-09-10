ВС РФ поразили склад БПЛА, два сухогруза, буксир ВСУ, а также объекты терминала
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Ночью Армия России продолжила удары по портам и судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов беспилотниками поражён склад дронов в Николаеве. В порту «Черноморск» Одесской области были атакованы объекты терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами.
На переходе в порт «Одесса» поражены два сухогруза, доставлявших грузы ВСУ, и буксир.
Ранее российские военные поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах ВСУ. Для атаки применили беспилотники-камикадзе «Герань-4 сикер». Удары наносились по железнодорожной технике сразу в нескольких регионах Украины. Локомотивы находились в районах населённых пунктов Доброе Николаевской области, Варваровка и Доброполье Днепропетровской области. Ещё две точки располагались у Самойловки в Харьковской области и Лекарского в Сумской.
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