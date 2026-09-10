Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины Оглавление Харьковская область 10 сентября: освобождение Озёрного Сумская область 10 сентября: ФАБы бьют по 68-й бригаде ВСУ ДНР 10 сентября: бои за Красный Лиман Карта СВО на 10 сентября 2026 года Подготовка встречи России, Украины и США: названо возможное место ВС РФ продвинулись в Харьковской области, в ДНР отражены атаки ВСУ, расширяется буферная зону у Курской области, помощник Путина предложил место для переговоров с Украиной — дайджест на 10 сентября 2026 года. Армия России заняла ещё один населённый пункт в «Волчанском котле». Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Харьковская область 10 сентября: освобождение Озёрного

Армия России освободила в Харьковской области село Озёрное. От него менее 5 километров до Белгородской области. Взять под контроль населённый пункт удалось бойцам 34-й гвардейской бригады ВС РФ.

— Группировка «Север» продолжает ликвидацию котла на северо-востоке Харьковщины, в который, по данным военного ведомства, угодили крупные силы противника – до 1700 штыков. В кольце – полтора десятка подконтрольных ВСУ населенников. Их штурм и зачистка займут определенное время, но вырваться из окружения украинцам вряд ли удастся. Началась осень, скоро опадет «зелёнка» и лесополосы перестанут быть надежным укрытием, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои возле Белого Колодезя. ВС РФ расширяют зону контроля у этого населённого пункта. Для того, чтобы остановить наступление противник использует большое количество FPV-дронов.

Сумская область 10 сентября: ФАБы бьют по 68-й бригаде ВСУ

В Сумской области продолжается создание буферной зоны. Бои идут у сёл, находящихся вблизи Курской области. Группировка «Север» наступает у Уланово и Толстодубово. На 16 участках в Сумском районе фиксируется продвижение ВС РФ. Помощь оказывают военные лётчики.

— В лесных массивах возле н.п. Никольское вскрыто крупное сосредоточение боевиков 68 оаэмбр ВСУ, по которому точечно отработала российская авиация управляемыми ФАБами, — сообщили в «Севере».

За сутки противник потерял в Сумской области больше 150 человек. Российские войска уничтожили миномёт, израильскую РЛС ОВЦ RADA, автомобили, в том числе грузовики, БПЛА и НРТК.

РСЗО «Торнадо-С» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в районе Золотого Колодезя в ДНР. Фото © Telegram / Минообороны России

ДНР 10 сентября: бои за Красный Лиман

Для сдерживания наступления ВС РФ в ДНР противник применяет большое количество БПЛА.

— Обстановка стабильно напряженная, поводов расслабляться я не вижу - противник использует все типы БПЛА: ближе к передку это больше FPV-дроны, также ударные крылья, — описал военкору Павлу Кукушкину ситуацию на Дружковском направлении боец с позывным Сосед.

На Добропольском направлении складывается схожая ситуация. Об уничтожении свыше 40 «дронов-ждунов» сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

— Для ликвидации угрозы наши бойцы задействовали коптеры с системой сброса и точечно уничтожили каждый вражеский беспилотник. Только на примере этой операции можно представить общее количество дронов, которое задействует противник для того, чтобы попытаться остановить продвижение наших сил, — рассказал Поддубный.

На севере ДНР идут бои в Красном Лимане и окрестностях. На этот участок киевское командование перебросило дополнительные силы.

— Сложная обстановка продолжает сохраняться в районе Зелёного Клина. Отсюда противник заводит пехоту в карман к Ставкам, — утверждает автор канала «Дневник десантника».

По его словам, перед нашими войсками стоит задача не допустить накопления сил у противника и выход его к Ямполовке. При этом в ходе своего наступления украинские подразделения несут большие потери, не достигнув цели. Например, отражено несколько атак при попытке противника подойти к трассе, соединяющей Красный Лиман и Ямполь.

Карта СВО на 10 сентября 2026 года

ВС РФ освободили Озёрное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карты СВО

Подготовка встречи России, Украины и США: названо возможное место

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил подробности переговоров представителей Вашингтона в Москве и Киеве.

— Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные — разве что сказать, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи, — сказал Рубио.

По его словам, после встреч прорабатывается возобновление переговоров в трёхстороннем формате. Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.

— Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там, — отметил Ушаков.

Судя по заявлениям, поступающим из Киева, будущие переговоры для Украины могут закончиться плохо из-за поведения представителей команды Зеленского на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

— Они в большом шоке уехали. Наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи и есть события, где можно пошутить, а есть вещи, где это не то что неуместно, это на голову не налезает, — рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

Хамское поведение Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля 2025 года привело к кризису в отношениях между Украиной и США. Киев после этого искал поддержку в Европе. Не исключено, что в этот раз может случиться аналогичная ситуация.

Авторы Даниил Черных