«Папа больше не смеется»: кара за маркетплейсы накрыла Украину пустыми Маками и дикими ценами ВС РФ бьют по украинским логистическим центрам, причастным к поставкам товаров военного или двойного назначения. Результаты не заставили себя ждать. Украинцы взвыли от дефицита и взлетевших цен. Возникли проблемы даже у украинских Макдоналдсов. Что там происходит? Полки пустые, в Маке нет бургеров: ответ России за теракты ВСУ уже ощутили все. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За август и сентябрь 2026 года наши войска уничтожили полтора десятка складов в украинских сёлах Гатное, Большая Александровка, Святопетровское, Борисполь и Бровары. Пострадали также логистические центры в Николаевской, Днепропетровской и Одесском областях. А в Черноморских порту уничтожены инфраструктура, сухогрузы, склады и топливный терминал. Таким образом, украинцам прилетел бумеранг за террористические атаки на инфраструктуру российских маркетплейсов.

В киевских Макдоналдсах отменили украинские недели и нет даже картошки фри

Пользователи соцсетей из Киевской агломерации жалуются на пропажу целого ряда блюд в Макдональдсах. В некоторых точках нет вообще ничего.

– Мне папа сказал, что паниковать будет тогда, когда кончится еду в McDonalds. Дамы и господа вашему вниманию, Мак в селе Гатное – еда закончилась, девочка на кассе сказала, нет поставок. Папа больше не смеется, — сокрушается местная маникюрша Карина Вадимовна.

– Мак в Киеве на Севастопольской: нет ни картошки фри, ни наггетсов, когда будут, неизвестно, – безутешна Анжелика Гончаренко. Она на Украине человек известный, прославилась танцами на высоких каблуках в телешоу.

Таких панических сообщений набралось десятки, если не сотни.





Украинскому филиалу Макдональдса пришлось прокомментировать ситуацию.

– Из-за частых и длительных воздушных тревог в отдельных ресторанах McDonald's на Украине временно исчезла часть блюд. Проблема возникла с логистикой, а не с общим дефицитом продуктов. Мы работаем вместе с нашим логистическим партнером, чтобы вернуть всю продукцию в меню, – заявили в пресс-службе.

Несмотря на сдержанный ответ, американская бургерная явно страдает. По сути сорваны ранее с помпой анонсированные украинские недели McDonald's, в которые вошли свиные бургеры в ржаном хлебе, соус с чесноком, хреном и укропом, а также картофель по-крестьянски. Ничего из этого сейчас нет в наличии, как и большинства классических бургеров.

Макдоналдс в селе Гатное. Фото © mcdonalds

На Украине 142 Макдональдса, которыми управляет так называемое «Предприятие с иностранными инвестициями «МакДональдз Юкрейн Лтд.», на 100% принадлежащее лондонской компании MCD Europe Limited. Всей логистикой занимается чикагская корпорация HAVI Group LP. Украинский филиал ежегодно приносит порядка 21 млрд гривен. Главным там является киевлянин Александр Богородов, птенец инкубатора AIESEC. Это международная некоммерческая организация с офисом в Монреале, ставящая себе целью — поддержание мира и реализация человеческого потенциала посредством развития лидерских качеств в молодёжи.

В супермаркетах исчезают сахар, вермишель, мука, крупы, яйца, молочка, овощи и фрукты

— Пустые полки супермаркетов после удара по складам: станет ли меньше товаров в Novus, «Сильпо» и «Форе», — с такими заголовками украинские СМИ выходят весь август и сентябрь 2026 года.

Украинский «Пятый канал» даже сделал репортаж, чтобы погасить панику. Но вышло наоборот. Оказалось в супермаркетах страны опустели полки с овощами, фруктами, яйцами и молочкой, сильно поредел мясной отдел, исчезают мука и крупы.

— Вчера пришла, так даже сахара не было. Вермишель хотела, но и её нет, — пожаловалась журналистам одна из покупательниц.

Ничего оптимистичного не сказали и опрошенные эксперты. Они допустили сценарий, по которому цены в Киеве будут кратно выше львовских, уже сейчас есть большой дисбаланс.

Среди магазинов с пустыми полками названы супермаркеты «Сильпо», «Фора», «Favore»,«THRASH!», «Fozzy», «Велика Кишеня», «Новус» и «Velmart».

Скоро у украинцев будут и новые потери. Российские войска ударили по производственным мощностям Coca-Cola и фармацевтическому хранилищу Биокона.

Авторы Пётр Егоров