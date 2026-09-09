Сразу шесть целей: Российские «Герани» ударили по локомотивам ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили шесть локомотивов, используемых ВСУ
Российские военные поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ поразили шесть локомотивов, используемых ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Для атаки применили беспилотники-камикадзе «Герань-4 сикер». По данным ведомства, удары наносились по железнодорожной технике сразу в нескольких регионах Украины.
Локомотивы находились в районах населённых пунктов Доброе Николаевской области, Варваровка и Доброполье Днепропетровской области. Ещё две точки располагались у Самойловки в Харьковской области и Лекарского в Сумской.
«В результате удара все цели поражены», — заявили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля.
Двумя днями ранее российские военные поразили железнодорожные составы ВСУ с иностранными беспилотниками в районе Вишнёвого Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, для удара также применялись «Герани».
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