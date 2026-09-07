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Специальная военная операция

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Опубликовано 7 сентября, 19:05

«Герани» ударили по стоянкам грузовиков ВСУ в двух областях Украины

Российские военные поразили стоянки грузовой техники, использовавшейся для снабжения ВСУ, в Одесской и Днепропетровской областях. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны РФ.

«Герани» ударили по стоянкам грузовиков ВСУ в двух областях Украины. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Удары наносили расчёты беспилотников «Герань-4 сикер». Под огонь попали площадки с большегрузами, среди которых находились автоцистерны.

«Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Часть машин, по данным Минобороны, использовалась для доставки горюче-смазочных материалов. Отдельные цистерны также служили для кратковременного хранения продуктов нефтепереработки.

Военное ведомство предоставило видеозаписи, на которых зафиксировано поражение обнаруженной техники.

Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный
Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный

В июле российские военные уже наносили удары по трём стоянкам с фурами, перевозившими беспилотники для ВСУ. Тогда, по данным Минобороны РФ, под удар попали площадки на трассе Днепр — Никополь, а также в Харькове и Павлограде.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Полина Никифорова
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