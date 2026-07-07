Армия России взорвала 3 стоянки с набитыми дронами фурами и лишила ВСУ «крыльев»

Российские военные нанесли удар по стоянке грузового транспорта на автодороге Р-73 Днепр — Никополь, где находились фуры с беспилотниками для ВСУ. Всего под удар попали три такие локации, сообщили в Минобороны РФ.

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Минобороны России сообщило, что с помощью БПЛА «Герань-4 сикер» на автодороге Р-73 в районе Кирово атакована стоянка с тремя фурами и двумя тягачами, перевозившими беспилотники ВСУ.

«В результате удара все цели поражены. Лишаем противника «крыльев», — отчиталось Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы нанесли удары по стоянкам большегрузов в Харькове и Павлограде Днепропетровской области. В двух локациях уничтожено до 10 автомобилей, использовавшихся для снабжения украинских подразделений. По данным Минобороны, целью было нарушение логистики и сокращение возможностей доставки военных грузов. Информация о потерях среди личного состава не приводится.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре, объектам энергетики и логистическим центрам ВСУ в 144 районах, поразив также пункты дислокации украинских формирований и места базирования иностранных наёмников с использованием авиации, дронов и артиллерии.