Песков: 90% расчётов РФ со странами БРИКС идут в нацвалютах

БРИКС — это межгосударственное объединение крупнейших развивающихся экономик, созданное в 2006 году по инициативе России (первый саммит прошёл в 2009 году в Екатеринбурге). На 2026 год в состав объединения входят 10 полноправных членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединилась в 2010 году), а также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ (все с 2024 года) и Индонезия (с 2025 года); Саудовская Аравия имеет статус приглашённой страны, а с 2025 года введена категория «стран-партнёров» (в их числе Белоруссия, Казахстан и другие). Основные цели БРИКС — реформа глобальных финансовых институтов (МВФ, Всемирный банк), расширение расчётов в национальных валютах и снижение зависимости от доллара США, для чего созданы Новый банк развития (штаб-квартира в Шанхае) и Пул условных валютных резервов. Сегодня страны БРИКС объединяют около 48,5% населения мира и более 36% мирового ВВП, что превышает долю «Большой семёрки» (G7).