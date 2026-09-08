Песков: 90% расчётов РФ со странами БРИКС идут в нацвалютах
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Доля взаиморасчётов России с партнёрами по БРИКС в национальных денежных единицах достигла 90%. Такие цифры привёл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Выступая на брифинге перед саммитом объединения, он подчеркнул значимость этого показателя. Практически весь объём транзакций между участниками проходит без использования валют третьих стран.
«Девяносто процентов всех платежей, всех транзакций со странами БРИКС производится в национальных валютах. Это очень важно», — заявил Песков.
Саммит БРИКС состоится в столице Индии 12–13 сентября. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал программу двусторонних контактов. В планах Владимира Путина значатся переговоры с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди на полях форума.
БРИКС — это межгосударственное объединение крупнейших развивающихся экономик, созданное в 2006 году по инициативе России (первый саммит прошёл в 2009 году в Екатеринбурге). На 2026 год в состав объединения входят 10 полноправных членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединилась в 2010 году), а также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ (все с 2024 года) и Индонезия (с 2025 года); Саудовская Аравия имеет статус приглашённой страны, а с 2025 года введена категория «стран-партнёров» (в их числе Белоруссия, Казахстан и другие). Основные цели БРИКС — реформа глобальных финансовых институтов (МВФ, Всемирный банк), расширение расчётов в национальных валютах и снижение зависимости от доллара США, для чего созданы Новый банк развития (штаб-квартира в Шанхае) и Пул условных валютных резервов. Сегодня страны БРИКС объединяют около 48,5% населения мира и более 36% мирового ВВП, что превышает долю «Большой семёрки» (G7).
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