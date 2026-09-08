Москва не ставит перед собой задачу отказаться от доллара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова использовать разные способы расчётов, но при ограничениях со стороны других стран вынуждена переходить на собственную валюту.

«Мы не преследуем цели дедолларизации <…>. Напротив, мы открыты к любому возможному методу оплаты», — отметил представитель Кремля на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

Песков добавил, что некоторые страны используют свои валюты как способ политического давления, вводят санкции. В таких случаях Россия использует свою собственную валюту. Пресс-секретарь главы государства назвал выгодным использование нацвалют в расчётах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от использования доллара в международной торговле. По его словам, проблемы с американской валютой возникли после того, как российской стороне ограничили возможность работать с ней.