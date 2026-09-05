Три сценария: Аналитики спрогнозировали курс доллара на осень 2026 года
URA.ru: Курс доллара осенью может колебаться в пределах 80–100 рублей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Текущий курс в районе 87–90 рублей за доллар является естественным после аномального летнего укрепления. Главной причиной волатильности стал временный дисбаланс валютных потоков: экспортёры продают меньше зарубежной валюты, а импортёры сохраняют стабильный спрос, полагают опрошенные URA.ru эксперты.
На поведение рубля осенью будут влиять геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, цены на нефть и решения Центробанка по ключевой ставке. Аналитики выделяют три сценария: оптимистичный предполагает курс 80–85 рублей при росте экспорта и стабилизации инфляции, базовый — 88–94 рубля при стабильных ценах на нефть, негативный допускает отметку в 100 рублей.
Специалисты считают, что покупать валюту на все свободные деньги сейчас не имеет смысла. В текущий курс уже заложены основные экономические риски, поэтому обвала не произойдёт. Банковские вклады и облигации остаются привлекательнее доллара по доходности.
Ранее ВТБ спрогнозировал курс доллара около 87 рублей в 2027 году. В банке отметили, что на российскую валюту прежде всего будут влиять состояние платёжного баланса и соотношение спроса и предложения валюты со стороны экспортёров и импортёров.
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