Три сценария: Аналитики спрогнозировали курс доллара на осень 2026 года

Текущий курс в районе 87–90 рублей за доллар является естественным после аномального летнего укрепления. Главной причиной волатильности стал временный дисбаланс валютных потоков: экспортёры продают меньше зарубежной валюты, а импортёры сохраняют стабильный спрос, полагают опрошенные URA.ru эксперты.

На поведение рубля осенью будут влиять геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, цены на нефть и решения Центробанка по ключевой ставке. Аналитики выделяют три сценария: оптимистичный предполагает курс 80–85 рублей при росте экспорта и стабилизации инфляции, базовый — 88–94 рубля при стабильных ценах на нефть, негативный допускает отметку в 100 рублей.

Специалисты считают, что покупать валюту на все свободные деньги сейчас не имеет смысла. В текущий курс уже заложены основные экономические риски, поэтому обвала не произойдёт. Банковские вклады и облигации остаются привлекательнее доллара по доходности.

Ранее ВТБ спрогнозировал курс доллара около 87 рублей в 2027 году. В банке отметили, что на российскую валюту прежде всего будут влиять состояние платёжного баланса и соотношение спроса и предложения валюты со стороны экспортёров и импортёров.