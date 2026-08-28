ВТБ назвал курс доллара и ставку, которых ждёт к 2027 году

ВТБ ожидает, что к концу 2026 года курс рубля останется примерно на нынешних уровнях, а в среднем в 2027-м доллар будет стоить около 87 рублей. Такой прогноз озвучил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По его словам, на российскую валюту прежде всего будут влиять состояние платёжного баланса и соотношение спроса и предложения валюты со стороны экспортёров и импортёров.

Пьянов отметил, что выпадение отдельных значимых экспортных поставок способно кратковременно давить на рубль. Однако российская экономика, по его оценке, достаточно быстро перестраивает логистические цепочки, поэтому ситуация может затем измениться в обратную сторону.

При этом топ-менеджер предупредил о сохраняющейся высокой волатильности курса, связав её в том числе с невысокой ликвидностью валютного рынка.

В базовом сценарии ВТБ средний курс доллара в 2027 году составляет около 87 рублей. На конец текущего года банк при этом не ожидает существенного ухода рубля от нынешних значений.

Прогноз по ключевой ставке ВТБ также сохранил без изменений. К концу 2026 года в банке ожидают её снижения до 13,5% годовых.

Рубль уже переживал резкие колебания, которые сам Дмитрий Пьянов называл «безумными качелями». Ранее Life.ru писал, что топ-менеджер ВТБ предложил изменить механизм курсообразования и рассмотреть плавающий валютный коридор,