С 7 сентября курс рубля попадёт под влияние нового драйвера. Что будет с долларом на следующей неделе Оглавление Анонс основных событий, которые повлияют на курс валют с 7 сентября Прогноз курса рубля на неделю с 7 сентября На следующей неделе курс рубля попадёт под влияние ожиданий по ключевой ставке. Кроме того, на валютный рынок окажут давление и новые внешние факторы. Каким будет курс рубля с 7 сентября? 19686 19686 Экономисты дали прогноз курса рубля на сентябрь 2026 года. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Анонс основных событий, которые повлияют на курс валют с 7 сентября

На следующей неделе главным драйвером для валютного рынка станет формирование ожиданий перед заседанием Совета директоров Банка России. 11 сентября регулятор озвучит новую ключевую ставку. Аналитики пытаются ответить на вопрос, сохранит ли Центробанк строгую риторику или даст сигналы к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Такой анонс сделала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

- Высокая стоимость заимствований остаётся ключевым фактором, сдерживающим спрос на импорт и тем самым ограничивающим ослабление национальной валюты. Дополнительное влияние окажет публикация недельных данных по инфляции, которая прольёт свет на динамику потребительских цен и послужит ориентиром для Центробанка, — добавила Елена Марчук.

Среди внешнеэкономических факторов, по её словам, на первом плане останутся объёмы ежедневных операций Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила, а также колебания сырьевых котировок на мировых рынках. Если не будет острых геополитических триггеров или сильных скачков цен на нефть, то рубль сохранит умеренную волатильность, демонстрируя движение в рамках установившегося коридора без резких колебаний.

- Завершение августовского налогового периода лишает рынок части поддержки, которую рубль получает за счёт повышенного предложения валюты со стороны экспортёров. Одновременно сохраняется спрос на иностранную валюту со стороны импортёров, а покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила также оказывают давление на курс. В августе ежедневный объём таких операций Минфина составлял 6,5 млрд рублей, — рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

На динамику рынка, по её оценкам, также будет влиять внешняя ситуация, в частности изменение ожиданий относительно политики ФРС США после выступления Джерома Пауэлла в конце прошлой недели. Дополнительное внимание будет приковано к действиям российских монетарных властей: вероятно сокращение объёмов валютных операций со следующей недели, что может несколько ограничить рост доллара. В целом основным сценарием остаётся повышенная волатильность с риском дальнейшего умеренного ослабления рубля.

- Дополнительным ориентиром станут данные Росстата по инфляции. 9 сентября ведомство опубликует недельную динамику потребительских цен, а 11 сентября выйдут данные по инфляции за август. Более быстрое замедление роста цен способно усилить ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки осенью и создать дополнительное давление на рубль. С другой стороны, сохранение инфляции на текущих уровнях позволит ЦБ дольше придерживаться осторожной политики, — отметил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Внешним фактором влияния на курс валют, по его словам, остаётся нефть. Обострение конфликта между США и Ираном способно поддерживать высокие цены на нефть, а рост нефтяных котировок традиционно позитивен для российской валюты за счёт экспортной выручки. Если напряжённость начнёт снижаться, нефть может потерять часть геополитической премии, что усилит давление на рубль.

Прогноз курса рубля на неделю с 7 сентября

На предстоящей неделе российская валюта продолжит локальное движение под воздействием баланса экспортно-импортных операций и подготовки рынка к первому осеннему заседанию Банка России по ключевой ставке. После завершения августовского налогового периода локальная поддержка рубля со стороны экспортёров традиционно снизится, что создаст условия для незначительного давления на курс. По оценкам участников рынка, в течение ближайших дней торговый диапазон для американской валюты составит 82–86 рублей, китайского юаня — 11,5–12,2 рубля, а евро удержится в районе 90–94 рублей. Такой прогноз сделала Елена Марчук.

- Базовый прогноз на следующую неделю — сохранение умеренного давления на рубль без резких колебаний. Ожидается, что доллар будет находиться в диапазоне 85–88 рублей, а юань — в пределах 12,6–13,1. При ухудшении внешнего фона американская валюта может кратковременно подняться к 89–90, однако для закрепления выше этого уровня потребуются более серьёзные факторы — ухудшение ситуации с нефтью, усиление санкционных рисков или заметное смягчение позиции Центрального банка, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

За лето рубль потерял около 20%, а с начала августа евро подорожал почти на 10%, юань — на схожую величину, что подтверждает общий тренд на плавное ослабление, а не разовый скачок.

Денис Астафьев отметил, что заседание ЦБ 11 сентября — главный триггер недели. Если ЦБ даст жёсткий сигнал и сохранит ставку, это поддержит рубль — в оптимистичном варианте, при сочетании крепкой нефти и осторожной политики регулятора, курс может двигаться к нижней границе диапазона, вплоть до 77–81 рублей за доллар. На другом полюсе — риск пересмотра базового прогноза в сторону 90–95 рублей за доллар при негативном сочетании факторов: ухудшении ситуации с санкциями и заметно более мягком сигнале ЦБ. Промежуточный вариант — консолидация рубля в более крепком диапазоне 82–87 рублей за доллар именно на фоне паузы ЦБ по ставке.

Помимо решения по ставке и недельных данных по инфляции, на рубль будет давить объём операций Минфина в рамках бюджетного правила и динамика нефтяных цен — именно сочетание крепкой нефти с масштабным бюджетным импульсом является главным парадоксом текущей ситуации.

- Сценарий боковика с лёгким уклоном к ослаблению выглядит наиболее вероятным: резкое движение к 89–90 рублям и выше реалистично только при одновременном ухудшении нефтяной и санкционной картины и явно мягком сигнале ЦБ 11 сентября. Тогда как жёсткая пауза регулятора способна удержать доллар ближе к нижней границе диапазона, — добавил Денис Астафьев.

Гузель Проценко ожидает колебания курса доллара в диапазоне 82,5–89,5 рубля, евро — 96,5–103, юаня — 12,3–13,2. Российская валюта сохраняет летний тренд ослабления, который переходит в начало осени.

Андрей Порошин считает, что на следующей неделе доллар может торговаться в диапазоне 87–90 рублей, евро — 101–105, юань — 12,9–13,2. В дальнейшем базовым сценарием на сентябрь остаётся постепенное движение доллара в сторону 90–92 рублей.

Авторы Нина Важдаева