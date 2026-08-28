Банки изменят условия по депозитам. Стоит ли сейчас закрывать вклады и куда вложить сбережения Оглавление Почему клиенты стали снимать деньги с вкладов Какие вклады нельзя закрывать Что делать с накопительным счётом Какие есть альтернативы вкладу Крупные банки фиксируют отток денег. Какие вклады имеет смысл закрыть, какие не стоит и куда ещё можно вложить сбережения? 27 августа, 21:20 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему клиенты стали снимать деньги с вкладов

Текущее перераспределение средств клиентов между различными финансовыми инструментами не является признаком паники или бегства из банковской системы, а представляет собой естественную реакцию вкладчиков на изменение фазы денежно-кредитной политики. Когда рынок выходит из периода максимальных процентных ставок, розничные инвесторы начинают активно пересматривать свои сберегательные стратегии, стремятся зафиксировать доходность на более длинные горизонты или перевести часть ликвидности в альтернативные активы. Об этом рассказала советник председателя совета директоров АО «Национальный банк сбережений» Оксана Скаредникова.

— Наблюдаемый отток средств из депозитов — это нормальная рыночная динамика, а не сигнал к тотальной распродаже сбережений. Часть вкладчиков фиксирует прибыль после периода высоких ставок, другие перераспределяют капитал — например, в облигации, фонды денежного рынка или валютные инструменты, ориентируясь на ожидания снижения ключевой ставки. При этом для консервативного инвестора банковский вклад по‑прежнему остаётся одним из самых понятных и предсказуемых инструментов, — рассказал управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, важно учитывать текущую макроэкономическую картину: ключевая ставка ЦБ держится на уровне 14 %, а инфляция — около 6 %. Это значит, что качественные рублёвые вклады по‑прежнему обеспечивают положительную реальную доходность. Особенно невыгодно досрочно закрывать старые депозиты, открытые под высокую ставку, скажем, 15–18 % годовых и выше. При досрочном расторжении договора клиент чаще всего теряет накопленные проценты, а повторить такие условия на рынке уже вряд ли получится.

Какие вклады нельзя закрывать

Принимая решение о перераспределении накоплений, категорически не стоит закрывать классические безотзывные вклады, открытые ранее по пиковым процентным ставкам, до истечения срока их действия. Досрочное расторжение договора банковского вклада почти всегда влечёт полную потерю накопленного процентного дохода с перерасчётом по ставке «до востребования».

— Закрывать такие депозиты раньше времени финансово нецелесообразно, поскольку они уже гарантируют высокий доход без риска для капитала, — пояснила Оксана Скаредникова.

Сейчас не стоит массово закрывать вклады. Разумным шагом может стать пересмотр лишь отдельных позиций в портфеле. Имеет смысл обратить внимание на вклады с заметно заниженной доходностью, например, ниже 10–11 %, либо на долгосрочные депозиты, если есть вероятность, что деньги понадобятся раньше срока. Также стоит проанализировать ситуацию, когда вся сумма сбережений размещена в одном банке сверх лимита страхования АСВ в 1,4 млн рублей: в таком случае часть средств целесообразно перевести в другой банк, чтобы сохранить полную защиту государства. Такую рекомендацию дал Денис Астафьев.

Что делать с накопительным счётом

Оксана Скаредникова считает, что имеет смысл пересмотреть условия по текущим накопительным счетам с плавающей ставкой, а также по краткосрочным депозитам, по которым истекает период высокого приветственного процента.

Если ставка по счёту снизилась до уровня ниже текущей инфляции или среднерыночных показателей, держание в них значительных сумм приводит к скрытой обесценке капитала. Такие средства целесообразно перенаправить в более доходные и структурно защищённые инструменты.

Какие есть альтернативы вкладу

Среди альтернативных направлений для инвестирования наиболее привлекательными для консервативных инвесторов остаются облигации федерального займа (ОФЗ) и высоконадёжные корпоративные бумаги. В отличие от стандартных банковских депозитов, ограниченных короткими сроками, облигационные инструменты позволяют зафиксировать привлекательную купонную доходность на период от 3 до 7 и более лет, а также дают возможность продать бумаги в любой момент без потери накопленного купонного дохода. Такое мнение высказала Оксана Скаредникова.

Инвесторам, которым необходима гибкая ликвидность, подходят фонды денежного рынка, доходность которых привязана к ключевой ставке ЦБ, а вывод средств происходит практически мгновенно без потери процентов.

— Для инвесторов со средним и высоким профилем риска рациональным шагом становится постепенный набор дивидендных акций надёжных эмитентов, а также покупка физического золота или биржевого драгоценного металла как средств защиты от долгосрочных валютных и инфляционных рисков. Главный принцип эффективного управления сбережениями в текущих условиях заключается не в полном отказе от банковских продуктов, а в формировании сбалансированного портфеля: сохранении необходимого ликвидного резерва в банках и распределении основного капитала по долгосрочным инвестиционным инструментам, — добавила Оксана Скаредникова.

Что касается альтернатив, то здесь важно исходить из целей и горизонта инвестирования. Для финансовой подушки и средств, которые могут понадобиться в ближайшее время, по‑прежнему хорошо работают короткие вклады и накопительные счета. Если нужна высокая ликвидность, но хочется чуть более высокой доходности, чем по обычному счёту, можно рассмотреть фонды денежного рынка — они служат удобной заменой кешу. Инвесторам, готовым к умеренным рыночным колебаниям, подойдут короткие ОФЗ и качественные корпоративные облигации: они дают доходность, сопоставимую с хорошими вкладами, но при этом сохраняют гибкость. Такое мнение высказал Денис Астафьев.

— Валютные инструменты стоит рассматривать не как способ заработка, а как элемент защиты от ослабления рубля. Акции уместны лишь на длинном горизонте и в небольшой доле портфеля — из‑за повышенной волатильности их нельзя считать консервативным решением. Оптимальная тактика сегодня — не избавляться от всех депозитов, а грамотно диверсифицировать сбережения по срокам и инструментам, — пояснил Денис Астафьев.

Часть средств, по его словам, разумно оставить на вкладе до окончания срока, часть держать в ликвидной форме — на накопительном счёте или в фонде денежного рынка, а ещё часть постепенно переводить в облигации, если инвестор осознаёт связанные с этим риски. Для консервативного профиля уместна такая базовая структура: 50–70 % в депозитах и денежных инструментах, 20–30 % в облигациях, 10–20 % — в валюте или акциях (доля зависит от личных целей и горизонта планирования).

— Главная ошибка в нынешней ситуации — досрочно закрывать выгодный вклад только из‑за новостных заголовков об оттоке средств. Решение о перераспределении капитала должно опираться не на информационный шум, а на чёткие параметры: срок, ставку, потребность в ликвидности и личный риск‑профиль, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева