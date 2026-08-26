С 31 августа начнётся откат курса валют. К какой отметке стремится доллар и что будет с рублём Оглавление Какие события повлияют на курс валют с 31 августа Прогноз курса рубля на неделю с 31 августа С 31 августа на валютном рынке ожидается несколько событий, которые зададут новый вектор движения курсу доллара. Чего ждут экономисты и сколько будет стоить рубль? 25 августа, 21:20 31760 31760 Экономисты сделали прогноз курса валют на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isak55

Какие события повлияют на курс валют с 31 августа

С начала августа курс рубля опустился к основным валютам на 6–8%. Август и начало сентября традиционно считаются слабыми для рубля периодами. В преддверии Единого налогового платежа, срок которого истекает 28 августа, рубль немного восстановился от минимальных за месяц уровней. Тем не менее в краткосрочной перспективе баланс рисков выступает в пользу некоторого ослабления в направлении годовых пиковых значений валютных курсов. Так охарактеризовал обстановку на рынке аналитик компании «Цифра брокер» Александр Дудников.

— Жёсткая политика Банка России оказывает поддержку рублю, которая может ослабнуть, если регулятор продолжит снижать ключевую ставку. Высокая волатильность на рынке нефти не способствует стабильному притоку валютной выручки от экспортёров. По завершении очередного налогового периода предложение валюты со стороны экспортёров сократится, — отметил Александр Дудников.

На будущей неделе рубль лишится локальной опоры в виде налогового периода. В текущей ситуации дополнительное предложение от экспортёров может лишь сдерживать отступление рубля. Само снижение рубля в очередной раз чётко коррелирует с периодами распродаж в акциях и ОФЗ, и это не случайно, ведь в периоды рыночной турбулентности многие инвесторы, сокращая риск, перекладываются из ценных бумаг в инвалюту. На эти моменты обратил внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Более фундаментальное давление на рубль, по его словам, оказывает рост импорта при сдержанном экспорте. Импортёры готовятся к сезону высоких продаж, к тому же в страну завозится топливо, комплектующие и оборудование для восстановления пострадавшей инфраструктуры.

— На предстоящей неделе Минфин должен объявить о параметрах операций по бюджетному правилу на сентябрь. При увеличении объёма покупок валюты давление на рубль усилится, — добавил Андрей Смирнов.

Ослабление рубля в августе выглядит следствием сразу нескольких факторов, а не одного локального события. В предыдущие месяцы российская валюта получала поддержку от сравнительно высокого предложения экспортной выручки и сдержанного спроса на импорт, однако летом этот баланс начал постепенно меняться. Снижение нефтяных цен в июне отражается на валютном рынке с определённым лагом: экспортная выручка и предложение иностранной валюты реагируют на изменение сырьевой конъюнктуры не моментально. Такое мнение высказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

— Сейчас ситуация с нефтью стала заметно благоприятнее. Brent 25 августа торгуется около 91–92 долларов за баррель, а напряжённость вокруг Ирана и Ормузского пролива продолжает поддерживать высокую геополитическую премию в котировках. Поэтому в ближайшие недели эффект от более дорогой нефти может постепенно перейти в рост экспортной выручки и дать рублю дополнительную опору, — добавил Кирилл Комаленков.

Однако, по его словам, рассчитывать на устойчивое и быстрое укрепление российской валюты пока преждевременно. Геополитическая напряжённость работает для рубля сразу в двух направлениях: высокая нефть поддерживает экспортные доходы, но одновременно рост неопределённости увеличивает спрос на иностранную валюту и стимулирует вывод части капитала из рублёвых активов. Дополнительное давление может создавать восстановление импорта, поскольку рост закупок за рубежом непосредственно увеличивает спрос на валюту.

Отдельный фактор — относительно невысокая глубина российского валютного рынка. При такой структуре даже умеренные изменения в потоках экспортной выручки, импорте или спросе на валюту способны приводить к достаточно резким движениям курса.

Следующей важной точкой станет заседание Банка России 11 сентября. Сейчас ключевая ставка составляет 14%, и ожидания относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики также будут влиять на привлекательность рублёвых активов. Таким образом, нефтяная конъюнктура сейчас скорее ограничивает потенциал дальнейшего ослабления рубля, но для устойчивого укрепления потребуется более стабильное сочетание экспортных поступлений, спроса на импорт и снижения геополитической премии.

— Высокая ключевая ставка ЦБ также остаётся фактором поддержки рынка, уравновешивая негативный внешний фон из-за санкций и операции Минфина в рамках бюджетного правила. Цены на нефть остаются на комфортном для экономики уровне выше 80 долларов за баррель Urals, позволяя ожидать улучшения показателя торгового баланса страны к концу лета, — начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Прогноз курса рубля на неделю с 31 августа

Александр Дудников считает, что валютные курсы могут консолидироваться в диапазонах 12,2–12,6 рубля за китайский юань, 82–85 — за доллар США и 95–98 — за евро, проявляя склонность к повышению в направлении верхних границ.

— Могут быть проверены на прочность технические рубежи 85 за доллар, 99 за евро и 12,65 за юань, после чего рубль может частично отыграться — снизу возможны, соответственно, 83, 97 и 12,3. Помочь российской валюте могла бы стабилизация настроений на рынках акций и облигаций. Кроме того, в начале сентября в курс начнут закладываться цены на нефть второй половины июля, тогда, напомню, они заметно подросли, — отметил Андрей Смирнов.

Кирилл Комаленков считает, что в базовом сценарии на рубеже августа и сентября доллар будет преимущественно в диапазоне 82–86 рублей, евро — 95–100 рублей, юань — 12,2–12,7 рубля. При относительно спокойном внешнем фоне курс, скорее всего, будет колебаться внутри этих диапазонов без формирования выраженного тренда. Выход доллара выше 86–87 рублей возможен прежде всего при новом ухудшении геополитического фона, росте спроса на валюту или заметном сокращении её предложения со стороны экспортёров. В обратном сценарии сочетание дорогой нефти и более высокого предложения валюты может вновь вернуть доллар в район 81–82 рублей.

— На следующей неделе, с окончанием фискального периода, рубль может сдать ещё часть позиций. Доллар может временно установиться выше 85, евро протестировать 100, юань — заглянуть на 12,8–12,9. Однако мы полагаем, что рубль сможет компенсировать часть потерь. Уверенности ему могло бы придать закрепление ожиданий монетарной паузы на заседании ЦБ, которое уже не за горами. Продолжим следить за ключевой статистикой, в особенности за инфляционной, — добавил инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

К началу осени Спартак Соболев ожидает закрепления курса доллара в пределах 80,50–85,50 рубля и курса евро в диапазоне 94,50–99,50. Торги юанем на исходе августа, вполне вероятно, пройдут в коридоре 12,10–12,60 рубля.

Авторы Нина Важдаева