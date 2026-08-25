Банки установят аномальные ставки по вкладам. Куда и как вложить сбережения Оглавление Почему банки начали повышать ставки по вкладам Как будут меняться ставки по вкладам в сентябре К концу августа в банках сложилась аномальная ситуация. Обычно после снижения ключевой ставки падают и ставки по вкладам, но сейчас они начали расти. Почему банки повышают ставки, как выбрать самый доходный вклад и что изменится в сентябре? 25 августа, 09:57 4679 4679 Экономисты рассказали, что будет со ставками по вкладам в сентябре. Обложка © Life.ru, с использованием Nano Banana AI

Почему банки начали повышать ставки по вкладам

На данный момент ключевая ставка снижалась уже десять раз подряд. Последний раз — 24 июля. Тогда она уменьшилась на 25 базисных пунктов (0,25%) — до 14% годовых. Как правило после снижения ключевой ставки банки сразу же начинают снижать и ставки по вкладам. Тем не менее сейчас наблюдается обратный тренд. Многие банки не только не снижают ставки. Наоборот, они начали их повышать. Обычно это касается не всех вкладов, но часто затрагивает самые востребованные.

Повышение ставок по отдельным вкладам и накопительным счетам связано в первую очередь с конкуренцией банков за средства клиентов. Несмотря на снижение ключевой ставки, финансовым организациям по-прежнему важно привлекать новые средства и удерживать действующих вкладчиков. Поэтому банки могут временно повышать доходность по коротким промовкладам на один-два месяца. Такие предложения чаще всего носят акционный характер и распространяются на новые средства, новых клиентов или ограниченный срок размещения. Об этом рассказал руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Евгений Чейченец.

— Повышение ставок по отдельным вкладам на фоне снижения ключевой ставки не является противоречием. Депозитные ставки зависят не только от решения ЦБ, но и от потребности конкретного банка в фондировании, динамики кредитования и конкуренции за деньги вкладчиков. Сейчас именно эти факторы стали заметнее, — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

По данным Банка России, средства населения в банках в июле выросли лишь на 0,3%, тогда как корпоративное кредитование прибавило 1,5%, а потребительское — 1,1%. Сам ЦБ отмечает, что на ставки по депозитам влияют сохраняющийся спрос на кредиты, более медленный приток средств населения и усиление конкуренции банков за вкладчиков. Поэтому некоторым банкам сейчас выгоднее точечно повысить доходность вкладов, чтобы привлечь новые деньги, даже несмотря на снижение ключевой ставки.

— В дальнейшем снижение ключевой ставки будет постепенно отражаться и на доходности вкладов. Однако отдельные банки могут и дальше точечно повышать ставки по некоторым продуктам, если им потребуется привлечь дополнительную ликвидность или усилить свои позиции в конкурентной борьбе, — пояснил Евгений Чейченец.

Как будут меняться ставки по вкладам в сентябре

Кирилл Комаленков считает, что говорить о полноценном развороте ставок вверх пока рано. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках выросла совсем незначительно: с 12,85% в третьей декаде июля до 12,89% в первой декаде августа. То есть мы видим скорее локальную конкуренцию банков и коррекцию отдельных предложений, чем начало нового цикла роста доходности вкладов.

— В сентябре базовым сценарием я бы назвал стабилизацию ставок около текущих уровней с отдельными повышениями по коротким и акционным депозитам. Следующее заседание Банка России состоится 11 сентября, и после июльского снижения ключевая ставка сейчас составляет 14%. Регулятор уже дал понять, что дальнейшее смягчение политики должно быть более плавным из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Поэтому рассчитывать на массовый и существенный рост ставок по вкладам в сентябре пока не стоит, но конкуренция банков вполне может сохранить отдельные предложения на повышенном уровне, — отметил Кирилл Комаленков.

Авторы Нина Важдаева