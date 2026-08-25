С 1 сентября вступят в силу изменения в законе об ипотеке. Что ждёт заёмщиков Оглавление Что изменится в законе об ипотеке с 1 сентября Как получить кредитные каникулы с 1 сентября С 1 сентября вступят в силу изменения в законе «О потребительском кредите (займе)». Они касаются ипотеки для семей с детьми. Что изменится осенью, кого и на сколько освободят от выплат? 24 августа, 21:45 9378 9378 С 1 сентября семьи с детьми получат новую льготу по ипотеке. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Что изменится в законе об ипотеке с 1 сентября

С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлён второй или последующие дети, смогут претендовать на ипотечные каникулы сроком до полутора лет. У семей будет альтернатива: либо полностью приостановить платежи, либо сократить ежемесячную нагрузку до приемлемого для себя уровня. Срок — пока младшему ребёнку не исполнится 1,5 года. При этом сумма не должна превышать 15 миллионов рублей, а жильё — единственное и подходящее для жизни. Об этом рассказала учредитель и директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

— Но есть нюансы. Первые полгода не нужно вносить ни основной долг, ни проценты. Однако с седьмого по восемнадцатый месяц на остаток долга начинают начисляться проценты, хотя их уплата переносится на конец каникул. Это даёт семье полтора года передышки в непростой период, связанный с рождением ребёнка: платёжеспособность семьи объективно снижается из-за вынужденного уменьшения доходов (декретный отпуск) и роста текущих расходов. Вместо риска просрочек и судебных разбирательств с банком семья получает легальную отсрочку, что позволяет сохранить и кредитную историю, и само жильё. Но важно помнить: отсрочка не аннулирует долг, а лишь сдвигает его, — пояснила Светлана Опрышко.

Как получить кредитные каникулы с 1 сентября

Светлана Опрышко отметила, что получить кредитные каникулы семьям с детьми будет проще. Раньше, чтобы добиться отсрочки, нужно было доказывать банку падение доходов минимум на 20% при условии, что ежемесячный платёж «съедал» свыше 40% совокупного дохода семьи. С сентября 2026-го эта бюрократическая цепочка разрывается. Основанием для отсрочки служит исключительно факт рождения или усыновления второго и любого последующего ребёнка.

Чтобы получить ипотечные каникулы нужно учесть ряд важных нюансов. Во-первых, размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Льгота предоставляется однократно по кредитному договору, и, если ранее уже были получены такие каникулы, банк может отказать. Также жильё должно быть единственным, и нельзя получить каникулы на все инвестиционные объекты. И это именно квартира, не апартаменты. Об этом рассказала руководитель отдела ипотеки агрегатора новостроек RedCat Елена Кудрявцева.

— Самое важное изменение — это отсутствие необходимости подтверждать доходы. Достаточно предоставить в банк свидетельство о рождении или усыновлении второго и последующих детей и подать заявление на ипотечные каникулы. В течение пяти дней банк должен рассмотреть заявление, и если не будет ответа, через 10 дней каникулы будут считаться автоматически предоставленными, — пояснила Елена Кудрявцева.

Однако, по её словам, стоит помнить, что использование ипотечных каникул не является экономией. Ежемесячные платежи переносятся в конец графика погашения, увеличивая срок кредита. Поэтому, принимая решение о возобновлении ежемесячных платежей, клиент должен быть уверен в стабилизации своего финансового положения. Таким образом, ипотечные каникулы — это инструмент, который может помочь семьям справиться с финансовыми трудностями в период рождения и воспитания детей, но требует внимательного изучения условий и возможных последствий. Кроме того, воспользоваться данной мерой поддержки можно только один раз в течение жизни.

Также необходимо отметить, что ипотечные каникулы не предоставляются в случае, если в отношении заёмщика уже вынесено решение о банкротстве, утверждено мировое соглашение при разделе имущества с супругом или имеются непогашенные долги, по которым уже ведётся взыскание. Аналогичные ограничения распространяются на случаи, когда проблемы возникли у поручителя заёмщика.

— Не нужно пытаться сложить разные льготы в одну корзину. Объединить эти новые каникулы с другими мерами поддержки, например для членов семей военнослужащих, по одному и тому же кредиту нельзя. И поторопиться тоже придётся: окно возможностей открывается со дня рождения малыша и закрывается через 180 дней. Нужно успеть подать документы, свидетельство и заявление именно в этот полугодовой коридор, — добавила Елена Кудрявцева.

Авторы Нина Важдаева