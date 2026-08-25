Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

С 1 сентября вступят в силу изменения в законе об ипотеке. Что ждёт заёмщиков

Оглавление
Что изменится в законе об ипотеке с 1 сентября
Как получить кредитные каникулы с 1 сентября

С 1 сентября вступят в силу изменения в законе «О потребительском кредите (займе)». Они касаются ипотеки для семей с детьми. Что изменится осенью, кого и на сколько освободят от выплат?

24 августа, 21:45
9378
С 1 сентября семьи с детьми получат новую льготу по ипотеке. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

С 1 сентября семьи с детьми получат новую льготу по ипотеке. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Что изменится в законе об ипотеке с 1 сентября

С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлён второй или последующие дети, смогут претендовать на ипотечные каникулы сроком до полутора лет. У семей будет альтернатива: либо полностью приостановить платежи, либо сократить ежемесячную нагрузку до приемлемого для себя уровня. Срок — пока младшему ребёнку не исполнится 1,5 года. При этом сумма не должна превышать 15 миллионов рублей, а жильё — единственное и подходящее для жизни. Об этом рассказала учредитель и директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

— Но есть нюансы. Первые полгода не нужно вносить ни основной долг, ни проценты. Однако с седьмого по восемнадцатый месяц на остаток долга начинают начисляться проценты, хотя их уплата переносится на конец каникул. Это даёт семье полтора года передышки в непростой период, связанный с рождением ребёнка: платёжеспособность семьи объективно снижается из-за вынужденного уменьшения доходов (декретный отпуск) и роста текущих расходов. Вместо риска просрочек и судебных разбирательств с банком семья получает легальную отсрочку, что позволяет сохранить и кредитную историю, и само жильё. Но важно помнить: отсрочка не аннулирует долг, а лишь сдвигает его, — пояснила Светлана Опрышко.

С 1 сентября вступят в силу поправки к Трудовому кодексу. Что будет с зарплатой, отпусками и выплатами за переработку
С 1 сентября вступят в силу поправки к Трудовому кодексу. Что будет с зарплатой, отпусками и выплатами за переработку

Как получить кредитные каникулы с 1 сентября

Светлана Опрышко отметила, что получить кредитные каникулы семьям с детьми будет проще. Раньше, чтобы добиться отсрочки, нужно было доказывать банку падение доходов минимум на 20% при условии, что ежемесячный платёж «съедал» свыше 40% совокупного дохода семьи. С сентября 2026-го эта бюрократическая цепочка разрывается. Основанием для отсрочки служит исключительно факт рождения или усыновления второго и любого последующего ребёнка.

Чтобы получить ипотечные каникулы нужно учесть ряд важных нюансов. Во-первых, размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Льгота предоставляется однократно по кредитному договору, и, если ранее уже были получены такие каникулы, банк может отказать. Также жильё должно быть единственным, и нельзя получить каникулы на все инвестиционные объекты. И это именно квартира, не апартаменты. Об этом рассказала руководитель отдела ипотеки агрегатора новостроек RedCat Елена Кудрявцева.

— Самое важное изменение — это отсутствие необходимости подтверждать доходы. Достаточно предоставить в банк свидетельство о рождении или усыновлении второго и последующих детей и подать заявление на ипотечные каникулы. В течение пяти дней банк должен рассмотреть заявление, и если не будет ответа, через 10 дней каникулы будут считаться автоматически предоставленными, пояснила Елена Кудрявцева.

Однако, по её словам, стоит помнить, что использование ипотечных каникул не является экономией. Ежемесячные платежи переносятся в конец графика погашения, увеличивая срок кредита. Поэтому, принимая решение о возобновлении ежемесячных платежей, клиент должен быть уверен в стабилизации своего финансового положения. Таким образом, ипотечные каникулы — это инструмент, который может помочь семьям справиться с финансовыми трудностями в период рождения и воспитания детей, но требует внимательного изучения условий и возможных последствий. Кроме того, воспользоваться данной мерой поддержки можно только один раз в течение жизни.

Также необходимо отметить, что ипотечные каникулы не предоставляются в случае, если в отношении заёмщика уже вынесено решение о банкротстве, утверждено мировое соглашение при разделе имущества с супругом или имеются непогашенные долги, по которым уже ведётся взыскание. Аналогичные ограничения распространяются на случаи, когда проблемы возникли у поручителя заёмщика.

— Не нужно пытаться сложить разные льготы в одну корзину. Объединить эти новые каникулы с другими мерами поддержки, например для членов семей военнослужащих, по одному и тому же кредиту нельзя. И поторопиться тоже придётся: окно возможностей открывается со дня рождения малыша и закрывается через 180 дней. Нужно успеть подать документы, свидетельство и заявление именно в этот полугодовой коридор, добавила Елена Кудрявцева.

BannerImage
Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!