Песков: Путин вечером 10 сентября вылетит в Индию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин вечером 10 сентября вылетит в Индию для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент продолжает готовиться к предстоящему саммиту БРИКС, который состоится в Дели, куда, собственно, сегодня вечером президент будет вылетать», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, программа пребывания российского лидера в Индии будет опубликована после 15:00. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подробно рассказал о предстоящей поездке.

В графике Путина запланирован целый ряд двусторонних встреч, а также участие в многосторонних мероприятиях БРИКС.

XVIII саммит БРИКС пройдёт 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели и станет главным событием председательства Индии в объединении. Встреча состоится под девизом «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития». Лидеры обсудят вопросы мировой экономики и глобального управления, торговлю и инвестиции, продовольственную и энергетическую безопасность, развитие технологий и трансграничных расчётов, а также международные и региональные конфликты. По итогам встречи планируется принять Нью-Делийскую декларацию.