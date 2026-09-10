Три российских военных самолёта прибыли в Индию перед саммитом БРИКС

Три российских военных самолёта приземлились утром 10 сентября в международном аэропорту Нойда в Индии. Среди них был военно-транспортный Ил-76, сообщает India Today.

Борта прибыли около 5:30 по местному времени. По данным издания, на них находились представители российской передовой группы и военные чиновники.

India Today связывает прилёт самолётов с подготовкой к предстоящему визиту президента России Владимира Путина и XVIII саммиту БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября.

Прибытие российских бортов стало первым случаем посадки иностранных военных самолётов в новом аэропорту Нойда. После приземления все три воздушных судна остались на территории аэропорта под охраной индийских и российских служб безопасности.

Перед саммитом у Путина запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча состоится 11 сентября в Нью-Дели. Среди тем — двустороннее сотрудничество и международная повестка.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Нарендра Моди встретятся в Нью-Дели накануне саммита БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем переговоров станет ситуация в зоне СВО. Встреча станет уже второй личной беседой лидеров менее чем за две недели.