Путин и Моди встретятся в Нью-Дели перед саммитом БРИКС: В повестке будет СВО

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры состоятся в преддверии саммита БРИКС. По словам представителя Кремля, одной из тем разговора станет ситуация в зоне специальной военной операции — Путин проинформирует индийского премьера о происходящем.

Сам XVIII саммит БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Индийская сторона ранее официально сообщала, что Моди рассчитывает принять российского президента на встрече лидеров объединения.

Путин и Моди уже встречались совсем недавно — 31 августа на полях саммита ШОС в Бишкеке. Тогда лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку, в том числе украинский конфликт. Моди заявил, что Индия выступает за разрешение конфликтов путём диалога и дипломатии.

После тех переговоров Песков также сообщал, что российский президент рассказал индийскому премьеру о ходе СВО. Таким образом, предстоящая встреча в Нью-Дели станет уже вторым личным разговором Путина и Моди менее чем за две недели.

Ранее Life.ru рассказывал, что на переговорах в Бишкеке Путин уже информировал Моди о ситуации в зоне спецоперации. Индийский премьер тогда призвал продолжать поиск мирного решения украинского конфликта.