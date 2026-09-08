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Опубликовано 7 сентября, 23:43

Рябков: Партнёры по БРИКС предложили России помощь в урегулировании на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Mach

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Mach

Москва с благодарностью принимает предложения партнёров по БРИКС помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом замглавы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков рассказал в интервью ТАСС перед саммитом в Нью-Дели.

«За истёкшее время многие участники БРИКС предлагали содействие. Мы с благодарностью это воспринимали», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, Россия чувствует поддержку со стороны стран объединения в поиске сбалансированного и разумного решения конфликта. Такой подход, подчеркнул замминистра, отвечал бы коренным интересам страны.

Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии 12–13 сентября
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Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил президента Бразилии Лулу да Силву с Днём независимости, назвав его «дорогим другом». Путин отметил, что Москва и Бразилиа успешно развивают стратегическое партнёрство и координируют действия в ООН, БРИКС и «Группе двадцати». Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

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Виталий Приходько
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