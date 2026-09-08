Москва с благодарностью принимает предложения партнёров по БРИКС помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом замглавы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков рассказал в интервью ТАСС перед саммитом в Нью-Дели.

«За истёкшее время многие участники БРИКС предлагали содействие. Мы с благодарностью это воспринимали», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, Россия чувствует поддержку со стороны стран объединения в поиске сбалансированного и разумного решения конфликта. Такой подход, подчеркнул замминистра, отвечал бы коренным интересам страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил президента Бразилии Лулу да Силву с Днём независимости, назвав его «дорогим другом». Путин отметил, что Москва и Бразилиа успешно развивают стратегическое партнёрство и координируют действия в ООН, БРИКС и «Группе двадцати». Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.