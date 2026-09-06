Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии 12–13 сентября

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. О планах главы государства сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

В рамках поездки российский лидер примет участие в мероприятиях объединения. Кроме того, в ближайшие дни Путин проведёт переговоры с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и президентом страны То Ламом. Вьетнамский лидер посетит Россию с государственным визитом. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Саммит БРИКС в Индии станет одной из ключевых международных площадок для встреч представителей стран объединения. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает увидеть президента России на предстоящей встрече в Нью-Дели.