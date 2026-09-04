От торговли до обороны: Что Путин и То Лам обсудят 9 сентября в Кремле

Президент России Владимир Путин и его вьетнамский коллега То Лам 9 сентября проведут переговоры в Кремле. Гость прибудет в Россию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Центральной темой станет дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран. Путин и То Лам обсудят торгово-экономические связи, сотрудничество в науке и образовании, а также гуманитарные обмены.

Отдельное внимание стороны уделят взаимодействию в сферах безопасности и обороны. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам встречи планируется принять пакет двусторонних документов.

В марте Life.ru рассказывал, что Путин пригласил То Лама посетить Россию. Российский лидер тогда отметил сложившиеся между ними хорошие деловые и личные отношения. На переговорах с вьетнамской делегацией также обсуждались совместные проекты в энергетике. Путин называл Вьетнам давним и надёжным партнёром России, подчеркнув, что отношения двух стран выходят за рамки обычного партнёрства и носят союзнический характер.