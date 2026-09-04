Путин отметил развитие отношений с Китаем по восходящей

Отношения России и Китая продолжают укрепляться, заявил Владимир Путин в приветствии участникам VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Президент охарактеризовал связи двух стран как всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, которое развивается «по восходящей». Одним из наиболее активных направлений сотрудничества остаётся энергетика. По словам Путина, эта сфера традиционно играет значимую роль в экономических связях Москвы и Пекина.

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум объединяет представителей государственных структур и крупнейших компаний двух стран. В этом году мероприятие проводится уже в восьмой раз и посвящено перспективам дальнейшего взаимодействия России и КНР в энергетическом секторе.

Энергетика остаётся постоянной темой российско-китайских переговоров. 30 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество в этой сфере регулярно присутствует в повестке контактов Москвы и Пекина, в том числе на фоне обсуждения крупных газовых проектов.