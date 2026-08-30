Песков: Энергосотрудничество постоянно находится в повестке России и Китая

Энергетическое сотрудничество остаётся постоянной темой переговоров России и Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном обсуждении проекта «Сила Сибири — 2» на встрече российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Тема взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере постоянно присутствует на повестке дня российско-китайских контактов», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва считает это сотрудничество взаимовыгодным, однако обе стороны при переговорах исходят прежде всего из собственных интересов.

«Каждая страна, естественно, отстаивает свои собственные интересы. Мы, по крайней мере, продолжим это делать. То же самое продолжат делать и наши китайские друзья», — подчеркнул он.

Песков назвал такой подход нормальным для двух соседних государств, которые сохраняют тесное стратегическое партнёрство. При этом он не подтвердил, что на предстоящих переговорах Путина и Си будет достигнута конкретная договорённость по «Силе Сибири — 2».

Встреча российского и китайского лидеров ожидается на полях саммита ШОС в Бишкеке, который пройдёт 31 августа — 1 сентября. Ранее Кремль сообщал, что график Путина на саммите будет включать серию двусторонних контактов, в том числе переговоры с председателем КНР.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал Россию надёжным поставщиком энергоресурсов для Китая. На встрече с Си Цзиньпином президент подчёркивал, что Москва сохраняет устойчивые поставки даже на фоне нестабильности на мировых рынках. Китайский лидер, в свою очередь, продолжает рассматривать энергетику как одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.