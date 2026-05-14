

14 мая, 12:36

Песков: В мире остаётся очень много желающих покупать российские энергоресурсы

В мире остаётся очень много желающих покупать российские энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, заинтересованные обращают внимание на них вне зависимости от наличия незаконных ограничений в отношении нефти, наложенных третьими странами.

«Желающих много, много заявок. Говорить об этом детально невозможно по понятным причинам. Но рынок энергоресурсов очень подвижный», — сказал Песков, комментируя данные СМИ о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил страны Запада в нечистых методах, нацеленных на ограничение торговли российской нефтью. Он охарактеризовал их как эксплуатационные.

Александр Юнашев
