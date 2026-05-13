13 мая, 07:21

Лавров обвинил Запад в нечистоплотных методах давления ради отказа от нефти РФ

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в нечистоплотных методах давления ради отказа от российской нефти. Заявление главы ведомства прозвучало в интервью телеканалу RT India.

По его словам, оказывается нажим на все государства подряд. От них требуют прекратить закупки сырья у Москвы.

«Это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это — методы эксплуатации», — подчеркнул Лавров.

Министр раскрыл истинную цель такой политики. Потребителей вынуждают приобретать не дешевые российские углеводороды, а дорогие американские нефть и сжиженный природный газ.

Таким способом Вашингтон пытается установить глобальный контроль. «Они стремятся править миром через контроль мировой энергетики», — уверен руководитель МИД.

Никита Никонов
