Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для переговоров с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Накануне поездки министр опроверг слухи об отказе индийских заказчиков от танкеров с российской нефтью.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал эти вбросы спланированной информационной кампанией Запада. В Европе и США есть силы, которые хотели бы ухудшения отношений между Москвой и Дели.

Эксперт призвал относиться к таким сообщениям спокойно — кампания не нова и продолжится. Позиция Индии едва ли изменится: она заинтересована в развитии связей с Западом для сдерживания Китая, но по-прежнему настроена на стратегическое партнёрство с РФ.

Главная проблема двусторонней торговли — несбалансированность. Россия продаёт Индии гораздо больше, чем покупает. У Дели — огромный дефицит. Кроме того, сотрудничество ограничено узким кругом направлений (ВТС, энергетика), но почти отсутствует на малом и среднем уровне, а также в высоких технологиях. Кортунов выразил надежду, что визит Лаврова станет катализатором для развития не только политической повестки, но и торговли, и гуманитарной сферы.

Напомним, что 13 мая в Нью-Дели начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии. Он прибыл в столицу Индии с трёхдневным визитом.