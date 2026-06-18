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Регион
18 июня, 13:43

Путин назвал Вьетнам надёжным партнёром во время беседы с премьером

Делегации России и Вьетнама на переговорах на саммите «Россия — АСЕАН» в Казани. Обложка © Max / Кремль. Новости

Делегации России и Вьетнама на переговорах на саммите «Россия — АСЕАН» в Казани. Обложка © Max / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин пообщался на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. Информацией делится пресс-служба Кремля в мессенджере Max.

«Вьетнам – это наш давний и надёжный партнёр. И не только партнёр, но и союзник», — отметил Путин во время своего обращения к вьетнамской делегации.

Россия и Вьетнам установили дипломатические контакты в 1950 году, а позже, в 2012-м году, отношения получили статус всеобъемлющего стратегического партнёрства. Кремль не раз подчёркивал, что взаимодействие стран помогает достичь безопасности в регионе и отвечает интересам обеих сторон.

Путин позвал коллег из АСЕАН на Сабантуй
Путин позвал коллег из АСЕАН на Сабантуй

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин встретился с лаосским премьером в кулуарах юбилейного саммита РФ — АСЕАН в Казани. Отдельно политик выделил стратегический характер взаимодействия двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Татьяна Миссуми
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