Путин назвал Вьетнам надёжным партнёром во время беседы с премьером

Президент России Владимир Путин пообщался на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. Информацией делится пресс-служба Кремля в мессенджере Max.

«Вьетнам – это наш давний и надёжный партнёр. И не только партнёр, но и союзник», — отметил Путин во время своего обращения к вьетнамской делегации.

Россия и Вьетнам установили дипломатические контакты в 1950 году, а позже, в 2012-м году, отношения получили статус всеобъемлющего стратегического партнёрства. Кремль не раз подчёркивал, что взаимодействие стран помогает достичь безопасности в регионе и отвечает интересам обеих сторон.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин встретился с лаосским премьером в кулуарах юбилейного саммита РФ — АСЕАН в Казани. Отдельно политик выделил стратегический характер взаимодействия двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.