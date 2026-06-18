Путин позвал коллег из АСЕАН на Сабантуй

Участникам саммита Россия — АСЕАН стоит задержаться в Казани и увидеть своими глазами, как отмечается традиционный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который состоится в городе 20 июня. Предложение озвучил лично президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведёт впечатление», — уточнил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия обладает богатыми культурными традициями, а национальные праздники — это прекрасный пример разнообразия обычаев в нашей стране.

Также Путин отметил, что саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии прошёл в дружеской и деловой атмосфере. По словам президента, участникам удалось продуктивно поработать и обсудить основные направления сотрудничества.