Путин позвал коллег из АСЕАН на Сабантуй
Участникам саммита Россия — АСЕАН стоит задержаться в Казани и увидеть своими глазами, как отмечается традиционный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который состоится в городе 20 июня. Предложение озвучил лично президент РФ Владимир Путин.
«Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведёт впечатление», — уточнил Путин.
Глава государства напомнил, что Россия обладает богатыми культурными традициями, а национальные праздники — это прекрасный пример разнообразия обычаев в нашей стране.
Также Путин отметил, что саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии прошёл в дружеской и деловой атмосфере. По словам президента, участникам удалось продуктивно поработать и обсудить основные направления сотрудничества.
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