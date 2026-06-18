Дружба и мирный атом: Путин раскрыл детали переговоров с Лаосом на саммите в Казани
Путин: РФ дорожит дружбой и стратегическим партнёрством с Лаосом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия дорожит сложившимися отношениями с Лаосом. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с лаосским премьером в кулуарах юбилейного саммита РФ — АСЕАН в Казани.
«Мы высоко ценим отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учёте интересов друг друга», — подчеркнул глава государства.
Отдельно президент РФ выделил стратегический характер взаимодействия двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его оценке, Москва и Вьентьян последовательно углубляют координацию по ключевым направлениям.
Важным практическим итогом стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. Документ формирует правовую основу для возведения в Лаосе атомной электростанции малой мощности российского дизайна.
Саммит, посвящённый 35-летию партнёрства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходит в столице Татарстана с 17 по 19 июня. В среду на его полях также стартовал Деловой форум Россия — АСЕАН. Владимир Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите накануне. Он уже провёл встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, а затем побеседовал с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
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