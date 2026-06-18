Дружба и мирный атом: Путин раскрыл детали переговоров с Лаосом на саммите в Казани

Россия дорожит сложившимися отношениями с Лаосом. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с лаосским премьером в кулуарах юбилейного саммита РФ — АСЕАН в Казани.

«Мы высоко ценим отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учёте интересов друг друга», — подчеркнул глава государства.

Отдельно президент РФ выделил стратегический характер взаимодействия двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его оценке, Москва и Вьентьян последовательно углубляют координацию по ключевым направлениям.

Важным практическим итогом стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. Документ формирует правовую основу для возведения в Лаосе атомной электростанции малой мощности российского дизайна.