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18 июня, 12:47

Путин встретился с премьером Лаоса на саммите в Казани

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на саммите Россия — АСЕАН в Казани. На встрече обсуждали, как сейчас строятся отношения между странами и что можно сделать, чтобы их укрепить.

Россия и Лаос регулярно общаются на высоком уровне. Например, президент Лаоса приезжал в Москву на 9 Мая. Как отмечали в Кремле, премьер Лаоса — давний друг России. В 1982–1983 годах он учил русский язык в советском культурном центре во Вьентьяне, а в 1987 году окончил Одесское военное училище. Он хорошо знает традиции и культуру нашей страны.

Путин: Саммит Россия — АСЕАН прошел в дружеской и деловой атмосфере
Путин: Саммит Россия — АСЕАН прошел в дружеской и деловой атмосфере

Напомним, что Путин прилетел на саммит в Казань днём ранее. Он уже провёл переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Также он успел пообщаться с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

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Наталья Афонина
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