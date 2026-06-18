Путин встретился с премьером Лаоса на саммите в Казани

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на саммите Россия — АСЕАН в Казани. На встрече обсуждали, как сейчас строятся отношения между странами и что можно сделать, чтобы их укрепить.

Россия и Лаос регулярно общаются на высоком уровне. Например, президент Лаоса приезжал в Москву на 9 Мая. Как отмечали в Кремле, премьер Лаоса — давний друг России. В 1982–1983 годах он учил русский язык в советском культурном центре во Вьентьяне, а в 1987 году окончил Одесское военное училище. Он хорошо знает традиции и культуру нашей страны.