25 марта, 13:45

Путин пригласил генсека Компартии Вьетнама То Лама посетить Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин передал генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу приглашение посетить Россию. Об этом президент заявил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.

Российский лидер попросил передать То Ламу привет и отметил, что между ними сложились хорошие деловые и личные отношения. Путин добавил, что в Москве будут рады видеть вьетнамского политика в любое удобное для него время.

Во время беседы президент также поздравил вьетнамскую сторону с успешным проведением XIV съезда Компартии. По его словам, в России внимательно следили за этим событием.

Господин Фам Минь Тинь находится в России с официальным визитом с 22 по 25 марта. Ранее он уже провел переговоры с Михаилом Мишустиным и другими российскими руководителями. По данным вьетнамских и российских источников, нынешняя поездка проходит на фоне активизации двусторонних контактов. Одной из ключевых тем стали совместные проекты в энергетике и другие направления сотрудничества.

Марина Фещенко
