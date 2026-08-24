Моди ждёт Путина на саммите БРИКС в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает увидеть президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Нью-Дели. Об этом глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил 24 августа на встрече с российским лидером в Кремле.

«Премьер-министр Нарендра Моди с нетерпением ждёт встречи на саммите ШОС и также надеется, что у Вас будет возможность приехать на саммит БРИКС и провести этот ежегодный саммит», — сказал Джайшанкар.

XVIII саммит БРИКС состоится в Нью-Дели 12–13 сентября. В 2026 году председательство в объединении перешло к Индии. Перед саммитом индийская столица впервые примет международную промышленную выставку «Иннопром. Индия». Она пройдёт с 9 по 11 сентября в комплексе Bharat Mandapam и будет посвящена развитию российско-индийского торгового и промышленного сотрудничества.

На встрече в Кремле Джайшанкар также передал Путину личное послание от Моди и рассказал о результатах заседания российско-индийской межправительственной комиссии. Среди обсуждавшихся направлений он назвал экономическое сотрудничество, атомную энергетику и поставки удобрений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин и Моди рассчитывают встретиться ещё раньше — на саммите ШОС. Он пройдёт в Бишкеке, и индийский премьер, по словам Джайшанкара, также «с нетерпением ждёт» переговоров с российским президентом. Участие Путина в саммите подтверждено, однако программа его двусторонних встреч пока официально не раскрыта.