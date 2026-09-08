Москва и Нью-Дели сошлись в главном: Песков оценил позицию Индии по Украине
Песков: Позиция Индии по Украине во многом совпадает с российской
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Позиция Индии по украинскому конфликту в значительной степени совпадает с российской в вопросе мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.
«Мы знаем позицию Индии по украинскому конфликту. И в значительной степени она совпадает с нашей собственной позицией, поскольку мы действительно хотим урегулирования украинского конфликта мирным путём», — сказал представитель Кремля.
Москва приветствует усилия других государств, направленные на поиск мирного решения. В частности, ранее российская сторона отмечала готовность партнёров по БРИКС содействовать урегулированию.
Ранее Life.ru сообщал, что партнёры по БРИКС предлагали России помощь в урегулировании конфликта на Украине.
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