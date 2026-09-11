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Регион
Опубликовано 11 сентября, 08:24

Без санкционной оттепели: Силуанов раскрыл детали встречи с Бессентом

Силуанов: На встрече с Бессентом отмену санкций не обсуждали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и США пока не обсуждают отмену антироссийских санкций, и эта тема не поднималась на недавней встрече глав Минфинов двух стран. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Видео © «Юнашев Live»

«В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о перспективах отмены ограничений в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Бессент заступился за Силуанова после «кислой» реакции европейцев на саммите G20
Бессент заступился за Силуанова после «кислой» реакции европейцев на саммите G20

Глава российского Минфина и министр финансов США Скотт Бессент впервые лично встретились 31 августа на полях заседания министров финансов и руководителей центробанков стран G20 в американском Эшвилле. Официально российский Минфин сообщал, что стороны обсуждали взаимодействие Москвы и Вашингтона по финансовому треку и вопросы работы в рамках «Группы двадцати».

Министры Европы на G20 отказались фотографироваться с Силуановым
Министры Европы на G20 отказались фотографироваться с Силуановым

При этом после переговоров Силуанов отмечал, что у России и США есть точки соприкосновения в финансовой сфере, хотя развитию отношений пока мешает геополитическая напряжённость.

А ранее Бессент заявил об отсутствии планов смягчать экономические меры против России до урегулирования конфликта на Украине. Американский министр тогда подчеркнул, что Вашингтон пока не видит возможности для экономических послаблений Москве.

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Александра Вишнякова
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