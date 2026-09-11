Без санкционной оттепели: Силуанов раскрыл детали встречи с Бессентом

Россия и США пока не обсуждают отмену антироссийских санкций, и эта тема не поднималась на недавней встрече глав Минфинов двух стран. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о перспективах отмены ограничений в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Глава российского Минфина и министр финансов США Скотт Бессент впервые лично встретились 31 августа на полях заседания министров финансов и руководителей центробанков стран G20 в американском Эшвилле. Официально российский Минфин сообщал, что стороны обсуждали взаимодействие Москвы и Вашингтона по финансовому треку и вопросы работы в рамках «Группы двадцати».

При этом после переговоров Силуанов отмечал, что у России и США есть точки соприкосновения в финансовой сфере, хотя развитию отношений пока мешает геополитическая напряжённость.

А ранее Бессент заявил об отсутствии планов смягчать экономические меры против России до урегулирования конфликта на Украине. Американский министр тогда подчеркнул, что Вашингтон пока не видит возможности для экономических послаблений Москве.