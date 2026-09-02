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Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:07

Бессент заступился за Силуанова после «кислой» реакции европейцев на саммите G20

Обложка © ТАСС / АР, Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / АР, Михаил Метцель

Участие главы российского Минфина Антона Силуанова в мероприятиях G20 не создало проблем для работы форума. Министр финансов США Скотт Бессент по итогам встречи заявил, что взаимодействие с другими странами остаётся важным фактором.

«Я знаю, что у некоторых европейцев остался кислый привкус, но, я думаю, взаимодействие — это очень важно», — сказал он.

По оценке Бессента, участие Силуанова не привело к негативным последствиям или сложностям в работе встречи. Американский министр также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, который ранее говорил, что ему нравится ладить со всеми.

Отдельно Бессент подчеркнул необходимость взаимодействия для урегулирования украинского конфликта. По его словам, решить эту проблему без диалога невозможно.

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Ранее сообщалось, что Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях саммита G20. Переговоры состоялись в Эшвилле, штат Северная Каролина, где 31 августа началась встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран «Большой двадцатки». Бессент во время переговоров вновь изложил позицию администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

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Милена Скрипальщикова
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