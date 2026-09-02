Силуанов заявил о точках соприкосновения России и США в финансах

Россия и США могут найти точки соприкосновения в финансовой сфере, а развитие такого диалога способно облегчить решение политических вопросов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов после первой личной встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

«Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения», — рассказал Силуанов в интервью ИС «Вести».

По словам министра, нынешняя геополитическая напряжённость осложняет развитие экономических связей Москвы и Вашингтона. Однако Силуанов считает, что именно финансисты способны находить точки сближения быстрее политиков.

«Если мы найдём общие точки соприкосновения, а они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться», — подчеркнул глава Минфина.

Силуанов и Бессент впервые лично встретились на полях заседания министров финансов и руководителей центробанков G20 в американском Эшвилле. Российский Минфин сообщал, что стороны обсуждали взаимодействие Москвы и Вашингтона по финансовому треку и работу в рамках «Группы двадцати».

При этом позиции сторон по перспективам сотрудничества пока расходятся. Reuters ранее сообщил со ссылкой на источник, что Бессент увязал экономические договорённости с Россией с урегулированием конфликта на Украине. Позднее американский министр публично заявил, что прямые контакты с Москвой необходимы для поиска решения, несмотря на недовольство ряда европейских стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава Минфина США на встрече с Силуановым связал возможное смягчение экономических мер в отношении России с урегулированием украинского конфликта.