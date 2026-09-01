Европа устроила демарш из-за участия Силуанова во встрече G20

Решение США пригласить Россию на встречу министров финансов стран G20 в Эшвилле вызвало недовольство ряда европейских участников, пишет Reuters. Глава российского Минфина Антон Силуанов впервые с 2022 года лично присутствовал на таком форуме и провёл переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал присутствие российского представителя тревожным сигналом для сотрудничества Вашингтона и Европы в санкционной политике. По его словам, Берлин предпочёл бы более жёсткую позицию США в отношении участия Москвы.

Недовольство выразила и польская сторона. Европейские чиновники опасались, что возвращение российской делегации может восприниматься как начало нормализации отношений с Москвой.

Возвращение России на встречу G20 стало первым за четыре предыдущих заседания финансового блока группы, на которых российская сторона не была представлена лично.