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Регион
Опубликовано 1 сентября, 10:57
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Европа устроила демарш из-за участия Силуанова во встрече G20

Reuters: В Европе возмутились возвращением России на встречу министров G20

Обложка © ТАСС / EPA / MADE NAGI

Обложка © ТАСС / EPA / MADE NAGI

Решение США пригласить Россию на встречу министров финансов стран G20 в Эшвилле вызвало недовольство ряда европейских участников, пишет Reuters. Глава российского Минфина Антон Силуанов впервые с 2022 года лично присутствовал на таком форуме и провёл переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал присутствие российского представителя тревожным сигналом для сотрудничества Вашингтона и Европы в санкционной политике. По его словам, Берлин предпочёл бы более жёсткую позицию США в отношении участия Москвы.

Недовольство выразила и польская сторона. Европейские чиновники опасались, что возвращение российской делегации может восприниматься как начало нормализации отношений с Москвой.

Возвращение России на встречу G20 стало первым за четыре предыдущих заседания финансового блока группы, на которых российская сторона не была представлена лично.

Трём крупным американским СМИ отказали в аккредитации на встречу глав Минфинов G20
Трём крупным американским СМИ отказали в аккредитации на встречу глав Минфинов G20

Накануне Life.ru сообщал о встрече Антона Силуанова и главы Минфина США Скотта Бессента на полях G20 в Эшвилле. Позднее российский Минфин официально подтвердил переговоры, уточнив, что стороны обсуждали финансовое взаимодействие России и США, а также работу в рамках «Большой двадцатки».

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Наталья Демьянова
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