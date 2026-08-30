Трём крупным американским СМИ отказали в аккредитации на встречу глав Минфинов G20

Минфин США не пустил нескольких журналистов из New York Times, Wall Street Journal и Bloomberg освещать встречу министров финансов G20. Она пройдёт в Северной Каролине 31 августа — 1 сентября.

Как пишет сама New York Times, ведомство не выдало аккредитацию, в частности, корреспонденту этого издания Алану Раппепорту и журналисту Wall Street Journal Мэтту Гроссману.

«Министерство финансов США не выдало аккредитацию отдельным журналистам New York Times, Wall Street Journal и Блумберг на освещение мероприятия», — говорится в сообщении газеты.

При этом в Минфине пояснили, что на мероприятии будут представители почти 300 СМИ из разных стран — например, радиостанция NPR, газета Washington Post и канал Al Jazeera. Также там будет и корреспондент New York Times — Джим Танкерсли, глава берлинского бюро, который аккредитацию получил.

Ранее сообщалось, что Россия собирается принять участие на высоком уровне во встречах глав министерств стран G20, которые пройдут в США. Российские представители готовятся к двум конференциям: 31 августа – 1 сентября в Эшвилле — встреча министров финансов и глав центробанков, а 30–31 октября в Атланте — встреча глав МИД стран G20.