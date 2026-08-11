Посол Бердыев: Россия примет участие в министерских встречах G20 в США
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Россия планирует принять участие на высоком уровне во встречах глав министерств стран «Группы двадцати», которые пройдут в США. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
По его словам, российские представители готовятся к двум министерским конференциям: 31 августа – 1 сентября в Эшвилле пройдёт встреча министров финансов и глав центральных банков, а 30–31 октября в Атланте — встреча глав МИД государств G20.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что для участия президента РФ Влаимира Путина в саммите G20 в Майами отдельного приглашения не требуется — США как председатель и организатор автоматически ждут делегации от всех стран объединения, и каждая сторона сама выбирает формат присутствия. В свою очередь, посол МИД Марат Бердыев отмечал, что Трамп не раз высказывался о желательности приезда российского лидера.
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