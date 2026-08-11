Посол Бердыев: Россия примет участие в министерских встречах G20 в США

Россия планирует принять участие на высоком уровне во встречах глав министерств стран «Группы двадцати», которые пройдут в США. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, российские представители готовятся к двум министерским конференциям: 31 августа – 1 сентября в Эшвилле пройдёт встреча министров финансов и глав центральных банков, а 30–31 октября в Атланте — встреча глав МИД государств G20.