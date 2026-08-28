«Объявляли, что уже решили»: Лавров раскрыл изнанку участия России в G8

Россия даже после присоединения к «Большой восьмёрке» не стала для западных стран равноправным партнёром. Такое мнение министр иностранных дел Сергей Лавров высказал в интервью РБК.

По словам главы МИД, на Западе стремились «держать Россию при себе», однако полноценного участия Москвы в принятии ключевых решений не предполагалось.

Лавров отметил, что Россия участвовала в формате G8 при обсуждении политических вопросов, в том числе связанных с Ираном и КНДР. При этом, по его оценке, западные партнёры пытались продвигать позиции, которые выходили за рамки решений Совета Безопасности ООН.

Особенно заметно неравноправие проявлялось при обсуждении финансовых вопросов. Российские представители присутствовали на встречах министров финансов, однако наиболее чувствительные решения о международной валютно-финансовой и торговой системе страны G7 принимали отдельно.

«И лишь потом приглашали руководителя нашего министерства финансов и, по большому счёту, объявляли ему, что было условлено по этим темам», — отметил министр.

Переломным моментом в восприятии отношений с Западом Лавров назвал Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году. По его словам, тогда укрепилось понимание, что западные государства не готовы строить с Россией отношения на равноправной основе.

Ранее Сергей Лавров говорил, что Россия никогда не просилась обратно в «Большую восьмёрку» и считает более перспективным формат G20, где решения приходится согласовывать на основе консенсуса.

При этом в январе глава МИД отмечал, что многие западные политики сейчас жалеют, что в своё время не прислушались к Мюнхенской речи Владимира Путина. По словам Лаврова, тогда Запад фактически проигнорировал предупреждения российского лидера о проблемах однополярной системы.