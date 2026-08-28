Лавров: Россия ведёт дипломатию «по-пацански»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о принципах, которых придерживается Москва в переговорном процессе. В интервью телеканалу РБК глава ведомства отметил, что Россия ведёт дела «по-благородному» или «по-пацански», что в данном контексте означает одно и то же.

Лавров указал, что российская сторона не привыкла «виснуть у кого-то на руках».

В качестве примера дипломат привел ситуацию в Анкоридже. Тогда, по его словам, стороны достигли договорённости касательно предложений президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Москва сразу согласилась с озвученными условиями, не требуя правок.

«Мы ударили по рукам... Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений», — пояснил Лавров.

Он также добавил, что аналогичная тактика использовалась весной 2022 года на переговорах в Стамбуле. Тогда российская делегация также практически без корректировок одобрила инициативу украинской стороны.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, состоявшийся 15 августа 2025 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, стал первой прямой встречей лидеров двух стран после начала украинского конфликта. Главной темой переговоров были возможные пути урегулирования. Хотя встреча была названа продуктивной и породила так называемый «дух Анкориджа», она не привела к подписанию каких-либо формальных документов или обязывающих соглашений. Впоследствии позиции сторон разошлись: российская сторона отмечала, что обсуждались конкретные американские предложения, с которыми Москва согласилась, в то время как США, в лице госсекретаря Марко Рубио, настаивали на том, что в Анкоридже были лишь «предложения», а не достигнутые договорённости. К годовщине саммита стало очевидно, что прорыва достичь не удалось — по мнению Москвы, из-за давления европейских союзников и Украины на Вашингтон.