Лавров раскрыл смысл слов Трампа о «сложном вопросе» по Украине

Говоря об «одном сложном вопросе» по Украине, президент США Дональд Трамп имел в виду часть ДНР, которая пока находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК.

Министр напомнил, что на встрече в Анкоридже американский лидер делал упор на долгосрочном решении конфликта, а не на временной паузе в боях.

Лавров объяснил, что в ходе обсуждений американская сторона в лице Трампа признала наличие одного неурегулированного аспекта, касающегося части Донецкой Народной Республики, которую в настоящее время контролирует Киев.

«И он особо подчёркивал в своих выступлениях в августе прошлого года, что мы идём не по пути какого-то перемирия, которое через год-два обязательно сломается, а по пути формулирования долгосрочных, устойчивых основ стабильного урегулирования», — заключил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подтвердил, что все ключевые позиции, представленные российской стороной, нашли своё полное отражение и понимание в ходе диалога.

Ранее Трамп говорил, что Вашингтон нацелен на завершение конфликта на Украине. В беседе с Financial Times он подчеркнул, что его команда не гонится за оружием, а стремится к миру.