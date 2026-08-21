Внутриполитический кризис на Украине стал главным барьером на пути к завершению конфликта. Американский обозреватель Дженнифер Кавана в статье для издания UnHerd подчёркивает, что сложившаяся атмосфера делает подписание любых договоренностей крайне маловероятным.

«Внутриполитическая нестабильность делает заключение мирного соглашения в ближайшей перспективе маловероятным. Конечно же, главными жертвами этой ситуации становятся сами граждане Украины. Для них внутриполитическая борьба разгорается в самый неподходящий момент», — отмечает автор материала.

Публицист указывает на критическое ослабление влияния Владимира Зеленского. В нынешних условиях президент лишён возможности пойти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Киева обсуждать урегулирование с Москвой и Вашингтоном. Он призвал не прекращать дипломатические контакты. По его мнению, отказ от переговоров стал бы ошибкой и создал дополнительные риски для Украины. Кислица также допустил прямой разговор с российской стороной при участии США. Киев, как утверждал чиновник, намерен использовать такие встречи для изложения своих аргументов.