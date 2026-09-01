Politico: Появление Силуанова на заседании G20 заставило европейцев напрячься

Появление министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20 в США вызвало недовольство европейских участников. Как пишет Politico, его возвращение стало заметным отходом Вашингтона от прежней линии на изоляцию Москвы.

Силуанов принял участие в переговорах министров финансов стран G20 в американском Эшвилле. Это стало его первым очным появлением на подобной встрече с 2022 года.

Замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун заявила, что решение допустить российскую сторону было принято Белым домом. Дональд Трамп публично поддержал этот шаг, подчеркнув, что предпочитает сохранять контакты со всеми сторонами.

На полях G20 Силуанов провёл двустороннюю встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Браун назвала переговоры продуктивными и сообщила, что стороны обсуждали мирный план Трампа и вопросы экономического роста.

При этом европейские чиновники отреагировали на возвращение России прохладно. В частности, представители ряда стран выступили против участия Силуанова в традиционной общей фотографии, и в итоге снимок сделали без российской делегации.